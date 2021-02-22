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Глава МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона

Глава МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона Глава МИД Китая Ван И заявил, что деградация отношений между Вашингтоном и Пекином произошла из-за действий администрации бывшего президента США Дональда Трампа
Другие страны
22 февраля 2021 г. 06:55
Глава МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Глава МИД Китая Ван И заявил, что деградация отношений между Вашингтоном и Пекином произошла из-за действий администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министр указал, что в последние годы отношения между Китаем и США "отклонились от нормального пути" и "столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений" между странами.

"Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него", — сказал Ван И.

По его словам, ряд шагов по оказанию давления на Китай, предпринятые американской стороной, оказали "неизмеримый ущерб на двусторонние отношения".

Кроме того, министр иностранных дел Китая отметил, что администрация президента США Джо Байдена "должна отказаться от предрассудков и необоснованных подозрений в отношении Китая" для нормализации китайско-американских отношений.

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