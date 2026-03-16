Глава МИД Канады Анита Ананд прибыла в Турцию с визитом

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд прибыла в Турцию, где намерена обсудить с официальными лицами пути укрепления двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

"Только что приземлилась в Турции, чтобы укрепить канадско-турецкие двусторонние отношения и вместе с партнерами продолжить работу по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", - написала она.

Как сообщили в МИД Канады, в ходе визита в Анкару глава ведомства проведет встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, министром промышленности и технологий Мехметом Фатихом Качыром, а также другими высокопоставленными представителями правительства.

Стороны планируют обсудить укрепление партнерства в сфере безопасности и экономики, развитие контактов между людьми, а также последние события на Ближнем Востоке, включая международные усилия по снижению напряженности, и региональную безопасность.