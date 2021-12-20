О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество разморозить финансовые активы Афганистана Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 03:58
Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшейся в Исламабаде 17-й внеочередной сессии глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной афганской проблематике.

"Необходимо разморозить афганские активы", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам дипломата, "народ Афганистана срочно нуждается в гуманитарной помощи". "Создание мусульманскими странами финансового фонда представляется необходимым для достижения этой цели", - отметил он. Глава МИД добавил, что "исламские государства должны стимулировать правящий истеблишмент и все (политические) силы Афганистана к формированию инклюзивного правительства".

Отметим, что участники состоявшейся в воскресенье сессии ОИС создали гуманитарный фонд помощи Афганистану и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın XİN rəhbəri: “Əfqanıstan xalqının humanitar yardıma ehtiyacı var”

Другие новости из категории

В Чили завершилось голосование на выборах президента
В Чили завершилось голосование на выборах президента
20 декабря 2021 г. 02:21
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах возросло до 169
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 169
20 декабря 2021 г. 01:09
Госдеп приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных
Госдеп приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных
20 декабря 2021 г. 00:31
В Нигерии бандиты убили 20 человек
В Нигерии бандиты убили 20 человек
19 декабря 2021 г. 23:52
Вучич: Энергокризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане
Вучич: Энергокризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане
19 декабря 2021 г. 23:03
У берегов Фиджи произошло землетрясение
У берегов Фиджи произошло землетрясение
19 декабря 2021 г. 22:34
Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных
Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных
19 декабря 2021 г. 21:02
ДТП в Нигерии, погибли восемь человек
ДТП в Нигерии, погибли восемь человек
19 декабря 2021 г. 20:08
Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии
Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии
19 декабря 2021 г. 19:15
Литва готова отправить на Украину летальное оружие
Литва готова отправить на Украину летальное оружие
19 декабря 2021 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi