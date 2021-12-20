Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.
"Необходимо разморозить афганские активы", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.
По словам дипломата, "народ Афганистана срочно нуждается в гуманитарной помощи". "Создание мусульманскими странами финансового фонда представляется необходимым для достижения этой цели", - отметил он. Глава МИД добавил, что "исламские государства должны стимулировать правящий истеблишмент и все (политические) силы Афганистана к формированию инклюзивного правительства".
Отметим, что участники состоявшейся в воскресенье сессии ОИС создали гуманитарный фонд помощи Афганистану и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса.