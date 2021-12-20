Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.

Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшейся в Исламабаде 17-й внеочередной сессии глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной афганской проблематике.

"Необходимо разморозить афганские активы", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам дипломата, "народ Афганистана срочно нуждается в гуманитарной помощи". "Создание мусульманскими странами финансового фонда представляется необходимым для достижения этой цели", - отметил он. Глава МИД добавил, что "исламские государства должны стимулировать правящий истеблишмент и все (политические) силы Афганистана к формированию инклюзивного правительства".

Отметим, что участники состоявшейся в воскресенье сессии ОИС создали гуманитарный фонд помощи Афганистану и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса.