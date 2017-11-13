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    Глава МИД: Германия, Франция и Великобритания согласуют подходы к диалогу с США по Ирану

    Глава МИД ФРГ: Берлин, Париж и Лондон намерены сохранить соглашение по иранской ядерной программе

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Германия намерена согласовать с Францией и Великобританией подходы к дальнейшему диалогу с США по ядерной программе Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

    "Мы будем сегодня с французским и британским коллегами, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини обсуждать, как вступать в диалог с США, чтобы соглашение сохранить", - заявил З. Габриэль.

    По его словам, стороны также обсудят вопрос роли Ирана в регионе.

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