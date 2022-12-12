Глава МИД ФРГ призвала Сербию предпринять усилия для защиты людей в регионе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Сербии якобы способствует обострению напряженности вокруг непризнанного Косова и призвала Белград предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Сербии якобы способствует обострению напряженности вокруг непризнанного Косова и призвала Белград предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением она выступила в понедельник в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мой настоятельный призыв к Сербии - сделать все возможное для защиты людей в регионе", - подчеркнула глава МИД ФРГ. При этом она добавила, что обеспечение безопасности людей "также является обязанностью сербского правительства".

Новое обострение ситуации на севере Косова произошло после задержания 10 декабря бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. Он был задержан косовской полицией на КПП "Ярине" на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. Таким образом сербы хотели не допустить того, чтобы Пантича вывезли в Приштину. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Впоследствии премьер непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера 11 декабря. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.