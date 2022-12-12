О нас

Глава МИД ФРГ призвала Сербию предпринять усилия для защиты людей в регионе

Глава МИД ФРГ призвала Сербию предпринять усилия для защиты людей в регионе Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Сербии якобы способствует обострению напряженности вокруг непризнанного Косова и призвала Белград предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 16:09
Глава МИД ФРГ призвала Сербию предпринять усилия для защиты людей в регионе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Сербии якобы способствует обострению напряженности вокруг непризнанного Косова и призвала Белград предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением она выступила в понедельник в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мой настоятельный призыв к Сербии - сделать все возможное для защиты людей в регионе", - подчеркнула глава МИД ФРГ. При этом она добавила, что обеспечение безопасности людей "также является обязанностью сербского правительства".

Новое обострение ситуации на севере Косова произошло после задержания 10 декабря бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. Он был задержан косовской полицией на КПП "Ярине" на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. Таким образом сербы хотели не допустить того, чтобы Пантича вывезли в Приштину. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Впоследствии премьер непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера 11 декабря. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке German Foreign Minister urges Serbia to make efforts to protect people in region

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi