Глава МИД Дании прибыл в Украину

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл в Украину.

Как передает Report, об этом Кофод написал в Twitter.

"Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Дании украинскому народу. На данный момент мы выделили более 400 миллионов евро на военную поддержку - и будет еще больше. Мы ввязались в это дело надолго. Слава Украине!", - говорится в публикации.