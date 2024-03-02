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Глава МИД Чада призвал Запад помочь в борьбе с терроризмом в Сахеле

Глава МИД Чада призвал Запад помочь в борьбе с терроризмом в Сахеле Запад должен воспринимать террористическую угрозу в Сахеле как общую проблему и стремиться искать решение, укрепляя местные вооруженные силы.
Другие страны
2 марта 2024 г. 23:07
Глава МИД Чада призвал Запад помочь в борьбе с терроризмом в Сахеле

Запад должен воспринимать террористическую угрозу в Сахеле как общую проблему и стремиться искать решение, укрепляя местные вооруженные силы.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Чада Махамат Салех Аннадиф.

"Угроза терроризма - глобальная, и она требует глобального ответа. Терроризм в Сахеле связан с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке. Наши военные не приучены борьбе с терроризмом, их надо ей обучать, адаптировать их к этой новой угрозе - речь про систему подготовки и вооружения", - сказал он в ходе дискуссии на Антальском дипломатическом форуме, посвященном проблемам безопасности Сахеля.

"Нужно, чтобы наши западные партнеры понимали, что это наша общая угроза, а не думали, что это только проблема Ближнего Востока или Африки. Нужно, чтобы они помогали нашим военным в борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.

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