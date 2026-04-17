    Глава МЭА оценил сроки восстановления энергосектора Ближнего Востока

    17 апреля, 2026
    Глава МЭА оценил сроки восстановления энергосектора Ближнего Востока

    Восстановление объемов энергетического производства на Ближнем Востоке до доконфликтного уровня может занять около двух лет.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    По его словам, сроки восстановления будут различаться в зависимости от уровня развития стран.

    "Это будет зависеть от конкретной страны. Например, в Ираке восстановление займет гораздо больше времени, чем в Саудовской Аравии. Однако в целом мы оцениваем, что возвращение к довоенным уровням займет примерно два года", - сказал Бироль.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе, однако 15 апреля, заявил об открытии Ормузского пролива для сохранения отношений с Китаем. Фактического подтверждения данного решения не было представлено.

    Одновременно с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.

