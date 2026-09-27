Глава МЧС посетил памятник Победы

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, его заместители и руководители ведомства посетили расположенный в Баку памятник Победы.

Как передает Report, сотрудники возложили цветы к памятнику и почтили память шехидов.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.