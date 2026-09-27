Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Глава МЧС посетил памятник Победы

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 13:53
    Глава МЧС посетил памятник Победы

    Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, его заместители и руководители ведомства посетили расположенный в Баку памятник Победы.

    Как передает Report, сотрудники возложили цветы к памятнику и почтили память шехидов.

    Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.

    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Глава МЧС посетил памятник Победы

    Кямаледдин Гейдаров 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Minister of emergency situations visits Victory Monument
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