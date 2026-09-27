Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в Италии

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 23:33
    Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в Италии

    Азербайджанская госкомпания SOCAR вслед за итальянской Eni решила установить предельные цены на бензин и дизельное топливо в сети своей дочерней компании Italiana Petroli (IP).

    Как передает Report, об этом заявила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

    "Вслед за Eni IP также приняла решение ограничить цены на топливо по всей стране. Это важный признак внимания к итальянским семьям и подтверждение того, что можно внести конкретный вклад в снижение затрат на топливо", - сказала Мелони.

    Она поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за этот шаг, который, по ее словам, укрепляет сотрудничество между двумя странами, а также президента SOCAR Ровшана Наджафа.

    Ранее SOCAR заявила о готовности установить предельные цены на бензин и дизельное топливо в распределительной сети IP. В компании отметили, что ценовой потолок будет установлен с учетом необходимости обеспечить устойчивость цепочки поставок, включающей тысячи операторов.

    В SOCAR подчеркнули, что таким образом компания отвечает на призыв итальянского правительства поддержать семьи и предприятия, которые более шести месяцев сталкиваются с высокими ценами на топливо на фоне геополитической нестабильности и ее влияния на глобальные цепочки поставок.

    Ограничение цен будет вводиться поэтапно, начиная с сети IP.

    Джорджа Мелони Ильхам Алиев Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Meloni İlham Əliyevə SOCAR-ın İtaliyada yanacağın qiymətləri ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib
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