İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:46
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov, onun müavinləri və nazirliyin rəhbər şəxsləri Bakıda yerləşən Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, əməkdaşlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.

    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Kəmaləddin Heydərov və FHN əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Kəmaləddin Heydərov 27 Sentyabr - Anım Günü Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Foto
    Глава МЧС посетил памятник Победы
    Foto
    Minister of emergency situations visits Victory Monument
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:47

    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyib

    Futbol
    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti