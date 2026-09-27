Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

Александр Вучич заявил, что за время пребывания на посту президента Сербии помиловал 49 человек.

Как сообщает Балканское бюро Report, Вучич заявил об этом, объявляя о своей отставке с поста президента.

По данным, среди помилованных также 12 человек из группы "Нови-Сад", которую возглавляет Мила Пайич.

Вучич сообщил, что 23 из 49 помилованных им человек связаны "со всеми ужасными событиями", произошедшими за последние полтора года. Он заявил, что принял это решение, несмотря на оценки служб безопасности: "Я решил помиловать 12 человек из группы "Нови-Сад", которую возглавляет Мила Пайич. В то же время я решил помиловать еще 11 человек с другой стороны, которые участвовали в событиях, связанных с блокадами".

Вучич заявил, что это является актом милосердия, и он хотел помочь молодежи.

Отметим, что 12 активистов и студентов из "Нови-Сада" обвиняются в попытке свержения конституционного строя.