Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 23:51
    Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

    Александр Вучич заявил, что за время пребывания на посту президента Сербии помиловал 49 человек.

    Как сообщает Балканское бюро Report, Вучич заявил об этом, объявляя о своей отставке с поста президента.

    По данным, среди помилованных также 12 человек из группы "Нови-Сад", которую возглавляет Мила Пайич.

    Вучич сообщил, что 23 из 49 помилованных им человек связаны "со всеми ужасными событиями", произошедшими за последние полтора года. Он заявил, что принял это решение, несмотря на оценки служб безопасности: "Я решил помиловать 12 человек из группы "Нови-Сад", которую возглавляет Мила Пайич. В то же время я решил помиловать еще 11 человек с другой стороны, которые участвовали в событиях, связанных с блокадами".

    Вучич заявил, что это является актом милосердия, и он хотел помочь молодежи.

    Отметим, что 12 активистов и студентов из "Нови-Сада" обвиняются в попытке свержения конституционного строя.

    Александар Вучич Помилование заключенных
    Serbiya Prezidenti 49 nəfəri əfv ediyini bildirib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:22

    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

    Другие страны
    23:51

    Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

    Другие страны
    23:41
    Фото
    Видео

    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар

    Происшествия
    23:38
    Фото

    В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана

    Другие страны
    23:33

    Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в Италии

    Другие страны
    23:27
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    23:13

    Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

    Другие страны
    22:50

    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    22:46

    Президент Сербии заявил о предстоящей сложной политической борьбе

    Другие страны
    Лента новостей