Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

Израиль лишил дипломатического статуса официальных представителей Нидерландов в Рамалле в ответ на решение нидерландских властей запретить ввоз в страну товаров, произведенных в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

По его словам, нидерландским дипломатам, работающим в Рамалле, предписано в течение семи дней сдать выданные им Израилем дипломатические документы. После этого срока дипломатические привилегии и иммунитеты, предоставленные им Израилем, будут прекращены.

Саар отметил, что Нидерланды при желании смогут продолжить представлять свои интересы в отношениях с палестинцами с территории Палестинской национальной администрации.

"Израиль не оставит без внимания меры, призванные нанести ему ущерб. Любая страна, действующая враждебно и в одностороннем порядке против Израиля, утратит свое влияние и значимость в регионе", - заявил министр.