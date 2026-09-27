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    Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 23:13
    Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

    Израиль лишил дипломатического статуса официальных представителей Нидерландов в Рамалле в ответ на решение нидерландских властей запретить ввоз в страну товаров, произведенных в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

    По его словам, нидерландским дипломатам, работающим в Рамалле, предписано в течение семи дней сдать выданные им Израилем дипломатические документы. После этого срока дипломатические привилегии и иммунитеты, предоставленные им Израилем, будут прекращены.

    Саар отметил, что Нидерланды при желании смогут продолжить представлять свои интересы в отношениях с палестинцами с территории Палестинской национальной администрации.

    "Израиль не оставит без внимания меры, призванные нанести ему ущерб. Любая страна, действующая враждебно и в одностороннем порядке против Израиля, утратит свое влияние и значимость в регионе", - заявил министр.

    Государство Израиль Нидерланды Гидеон Саар
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