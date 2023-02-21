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Глава МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается опасной и непредсказуемой

Глава МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается опасной и непредсказуемой Ситуация с ядерной безопасностью на Украине продолжает оставаться опасной и непредсказуемой.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 20:00
Глава МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается опасной и непредсказуемой

Ситуация с ядерной безопасностью на Украине продолжает оставаться опасной и непредсказуемой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси написал в своем Twitter.

Он также поблагодарил правительство Швеции за щедрый вклад в усилия агентства в этом направлении.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается опасной и непредсказуемой. Наша работа в этой стране крайне необходима", - говорится в публикации.

26 января правительство Швеции объявило о выделении 20 млн крон (2,13 млн долларов) на укрепление ядерной безопасности в Украине. Эти средства должны быть переданы МАГАТЭ, миссии которого развернуты на всех украинских АЭС.

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