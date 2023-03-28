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Глава МАГАТЭ может посетить Россию в ближайшие дни

Глава МАГАТЭ может посетить Россию в ближайшие дни Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Россию.
Другие страны
28 марта 2023 г. 18:12
Глава МАГАТЭ может посетить Россию в ближайшие дни

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press.

В частности, Гросси заявил, что, "скорее всего", направится в РФ в ближайшие дни.

По его словам, переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в последние месяцы шли "не без прогресса".

"Это зона крайней нестабильности. Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу", - сказал он. Гросси заявил, что обсудил ситуацию на высшем уровне с Москвой и Киевом и продолжает обсуждать "различные варианты развития событий, которые могут привести" к созданию защитной зоны вокруг станции.

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