Глава контрразведки ФРГ назвал Берлин столицей кибершпионажа

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Правительство и ведущие компании ФРГ вызывают самый живой интерес у иностранных разведывательных служб и хакеров — ежедневно регистрируется более трех тысяч кибератак на их веб-ресурсы, сообщает немецкое издание Die Welt.

"В настоящее время мы наблюдаем небывалый рост кибератак на IT- инфраструктуру немецкого правительства и немецких компаний", — заявил на конференции, посвященной кибербезопасности, глава немецкой внутренней контрразведки Ханс-Георг Маасен. – И тенденция только усиливается". Он подчеркнул, что около пяти кибератак ежедневно представляют серьёзную опасность. По его словам, исходят они из разведывательных служб иностранных государств, прежде всего из России и Китая. Именно такие атаки, утверждает Маасен, отличаются особой изощренностью и бросают серьезные вызовы немецкой разведке.

Сообщается, что атаки учащаются перед важными международными саммитами, например, G20, в ходе которых советники правительства могут получить инфицированную почту с PDF-приложением от якобы переговорщика другой страны, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Маасен назвал Берлин столицей кибершпионажа, потому что экономика, оборона и международные отношения страны являются целью для хакеров. По этой же причине опасности подвергаются ведущие немецкие компании из-за их передовых технологических наработок. И если крупные предприятия обычно хорошо оснащены для отражения кибератак и сохранения своих производственных секретов, то малые и средние компании являются, по словам Маасена, "нашими детьми на попечении".