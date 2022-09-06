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Глава Израиля призвал мировое сообщество не дать Ирану получить ядерное оружие

Глава Израиля призвал мировое сообщество не дать Ирану получить ядерное оружие Мировое сообщество должно занять твердую позицию по Ирану и не дать этой стране возможности получить ядерное оружие. С таким призывом выступил во вторник президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к депутатам Бундестага в ходе своего визита в Германию.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 12:33
Глава Израиля призвал мировое сообщество не дать Ирану получить ядерное оружие

Мировое сообщество должно занять твердую позицию по Ирану и не дать этой стране возможности получить ядерное оружие. С таким призывом выступил во вторник президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к депутатам Бундестага в ходе своего визита в Германию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его выступление транслировал израильский телеканал i24.

"Оружие массового поражения в руках государства - члена ООН, которое ежедневно призывает к уничтожению другого государства - члена ООН, - это неприемлемо", - добавил Герцог. Он подчеркнул, что "угрозы и действия, направленные на уничтожение Израиля, неприемлемы". "Позвольте мне ясно заявить: любой, кто отрицает Холокост, действует, руководствуясь ненавистью и агрессией, отрицает право Израиля на существование, не имеет права на участие в каких-либо переговорах, права на какую-либо финансовую поддержку или любой другой вид поддержки", - указал израильский президент.

"Мировое сообщество должно быть на правильной стороне истории, <...> должно построить стену между Ираном и ядерными возможностями. Государство Израиль будет защищать себя любыми средствами, и я призываю мировое сообщество не оставаться безучастным", - сказал глава еврейского государства.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности.

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Версия на английском языке Israeli leader urges int’l community to prevent Iran from obtaining nuclear weapons

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