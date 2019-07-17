Глава ХДС назначена на пост министра обороны Германии

Лидер правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет назначена на пост министра обороны ФРГ вместо избранной председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В германском правительстве сообщили, что передача власти состоится сегодня в присутствии самой Урсулы фон дер Ляйен и первого вице-президента верхней палаты Бундестага, который также подтвердил назначение Крамп-Карренбауэр.

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему смена главы Минобороны происходит в столь короткие сроки.

"Министерство обороны, министр обороны, осуществляют командование и имеют военную власть. Мы не можем оставлять этот пост свободным надолго", - сказала А.Меркель.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что новым главой минобороны Германии станет Йенс Шпан.