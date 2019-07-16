​Новым министром обороны Германии станет Йенс Шпан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в ближайшее время уйдет с должности и возглавит Минобороны ФРГ.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник издание Rheinische Post.

Министром здравоохранения вместо него станет статс-секретарь по вопросам интеграции Аннетте Видман-Мауц.

Аналитики называют Шпана одним из самых эффективных министров в правительстве Ангелы Меркель. 39-летний политик, оказавшийся в кабмине лишь в 2018 году, успел выработать ряд заметных инициатив, последней из которой стала обязательная вакцинация детей от кори. До попадания в правительство он считался главным критиком политики Меркель в рядах Христианско-демократического союза.

Пост главы Минобороны оказался вакантным после того, как Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на должность председателя Еврокомиссии.