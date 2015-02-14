​Глава Генштаба ВС Израиля пригрозил войной

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Глава Генштаба ВС Израиля Бенни Ганц заявил, что в будущем его страна снова начнет воевать со своими "врагами" на границе с Ливаном.

Как передает Report, выступая на телеканале Kanal 2 он назвал операцию израильской армии в секторе Газа 7 июля 2014 года, приведшей к гибели более 2 тыс. гражданских лиц, успешной.

"Новая война Израиля с его врагами на северной границе неизбежна", - утверждает глава Генштаба ВС.

Отметим, что Бенни Ганц с 15 февраля передаст свой пост Гади Айзенкоту.