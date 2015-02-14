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    ​Глава Генштаба ВС Израиля пригрозил войной

    Бенни Ганц :В будущем Израиль снова начнет воевать со своими врагами

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Глава Генштаба ВС Израиля Бенни Ганц заявил, что в будущем его страна снова начнет воевать со своими "врагами" на границе с Ливаном.

    Как передает Report, выступая на телеканале Kanal 2 он назвал операцию израильской армии в секторе Газа 7 июля 2014 года, приведшей к гибели более 2 тыс. гражданских лиц, успешной.

    "Новая война Израиля с его врагами на северной границе неизбежна", - утверждает глава Генштаба ВС.

    Отметим, что Бенни Ганц с 15 февраля передаст свой пост Гади Айзенкоту.

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