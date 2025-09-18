Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Глава ФРС вновь дал понять, что не уйдет в отставку из-за Трампа

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 03:21
    Глава ФРС вновь дал понять, что не уйдет в отставку из-за Трампа

    Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь дал понять, что не намерен досрочно уходить в отставку, несмотря на критику в его адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности своей отставки. 

    "Я сегодня не могу сказать вам что-либо новое об этом", - заявил Пауэлл.

    Глава ФРС ранее не раз заявлял, что не намерен досрочно оставлять свой пост. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

    Трамп в течение нескольких месяцев подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижал последовательно базовую процентную ставку. 

    17 сентября 2025 года ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%.

