Глава ФРС вновь дал понять, что не уйдет в отставку из-за Трампа

Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь дал понять, что не намерен досрочно уходить в отставку, несмотря на критику в его адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности своей отставки.

"Я сегодня не могу сказать вам что-либо новое об этом", - заявил Пауэлл.

Глава ФРС ранее не раз заявлял, что не намерен досрочно оставлять свой пост. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

Трамп в течение нескольких месяцев подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижал последовательно базовую процентную ставку.

17 сентября 2025 года ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%.