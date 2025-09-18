FES rəhbəri Trampın tənqidinə görə istefa verməyəcəyini bir daha açıqlayıb
- 18 sentyabr, 2025
- 02:38
Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Cerom Pauell ABŞ prezidenti Donald Trampın tənqidlərinə baxmayaraq, vaxtından əvvəl istefa vermək niyyətində olmadığını bir daha bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, Pauell mətbuat konfransında istefasının mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib: "Bu gün sizə bununla bağlı yeni bir şey deyə bilmərəm".
FES sədri bundan əvvəl dəfələrlə vəzifəsini vaxtından əvvəl tərk etmək niyyətində olmadığını bəyan edib. Onun səlahiyyət müddəti 2026-cı ilin mayında başa çatır.
