    Федрезерв снизил ставку впервые с декабря

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 22:13
    Федрезерв снизил ставку впервые с декабря

    Федеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ФРС, ее новый диапазон теперь составляет 4-4,25%.

    Это первое снижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года. 

    "Последние показатели свидетельствуют о том, что рост экономической активности замедлился в первой половине года. Темпы создания рабочих мест снизились, уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция повысилась и остается несколько выше нормы.

    Комитет стремится достичь максимальной занятости и уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. При этом неопределенность в отношении экономического прогноза остаётся высокой", - говорится в пресс-релизе.

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirib

