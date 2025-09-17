ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirib
Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi bank funksiyalarını yerinə yetirən Federal Ehtiyat Sistemi (Fed) sentyabrın 16-17-də keçirilən iki günlük iclasdan sonra əsas uçot faiz dərəcəsini 25 baza bəndi azaldaraq illik 4-4,25 % aralığına endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə maliyyə qurumunun Açıq Bazar Əməliyyatları üzrə Federal Komitəsinin (FOMC) iclasının nəticələrinə dair bəyanatında deyilib.
Federal Ehtiyat Sistemi maksimum məşğulluğu qoruyarkən inflyasiyanı 2%-ə qaytarmaq öhdəliyini bir daha təsdiqləyib. Tənzimləyici gələcək qərarlar qəbul edərkən daxil olan iqtisadi məlumatlara istinad edəcək.
