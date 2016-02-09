Глава Европарламента: Урегулированию кризиса беженцев в ЕС мешает нерешительность властей

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Страх и нерешительность властей европейских государств являются одним из главных препятствий на пути урегулирования миграционного кризиса в Евросоюзе, вызванного массовым притоком беженцев из ближневосточных стран". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал председатель Европейского парламента (ЕП) Мартин Шульц в интервью французской газете Liberation, опубликованном во вторник.

"Реакции государств были неоднородными. Германия и Швеция дали ответ, основанный на солидарности, полагая, что речь идет о принципе, который в Европе не может обсуждаться. Другие страны, как Венгрия и Словакия, выступили с противоположным ответом. Ясно одно - страх часто воцаряется в тот момент, когда возникает нерешительность правительства и народа перед необходимостью проявить солидарность", - сказал глава ЕП.

Шульц убежден, что если бы не это неоднозначное поведение ряда европейских стран, Евросоюз уже давно бы изыскал средства и выработал эффективный сценарий урегулирования проблемы беженцев.

"Ни для кого не было бы никаких проблем, если бы ЕС договорился о распределении 1 млн. беженцев между 28 странами-членами с общим населением 500 млн. человек, - отметил политик. - Проблемы возникают только потому, что лишь пять или шесть стран согласились принять у себя беженцев. Те же, кто отказывается проявить солидарность, используют эту ситуацию в качестве аргумента, говоря, что проблема действительно существует, поскольку у их более щедрых партнеров уже больше нет места. Это уже чересчур, учитывая, что сама проблема изначально создана на пустом месте".