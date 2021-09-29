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Глава Еврокомиссии: ЕС хочет вступления Черногории в союз

Глава Еврокомиссии: ЕС хочет вступления Черногории в союз Европейский союз хочет, чтобы Черногория стала его частью.
Другие страны
29 сентября 2021 г. 20:23
Глава Еврокомиссии: ЕС хочет вступления Черногории в союз
Урсула фон дер Ляйен

Европейский союз хочет, чтобы Черногория стала его частью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в ходе визита в эту страну глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мой визит напрямую касается европейской перспективы, я приехала, чтобы вас поддержать. Важно, чтобы вы остались на этом пути. Наш сигнал ясен: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС", - отметила глава Еврокомиссии.

Отметим, что осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.

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