Глава Еврокомиссии: ЕС хочет вступления Черногории в союз

Европейский союз хочет, чтобы Черногория стала его частью.

Европейский союз хочет, чтобы Черногория стала его частью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в ходе визита в эту страну глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мой визит напрямую касается европейской перспективы, я приехала, чтобы вас поддержать. Важно, чтобы вы остались на этом пути. Наш сигнал ясен: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС", - отметила глава Еврокомиссии.

Отметим, что осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.