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Глава ЕК: За последние 10 недель помощь ЕС Украине составила 4 млрд евро

Глава ЕК: За последние 10 недель помощь ЕС Украине составила 4 млрд евро Евросоюз (ЕС) только за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро.
Другие страны
6 мая 2022 г. 12:58
Глава ЕК: За последние 10 недель помощь ЕС Украине составила 4 млрд евро

Евросоюз (ЕС) только за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конгрессе, посвященном будущему единой Европы, который организовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро", - сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что "для Европы многое стоит на кону" на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране "является более, чем стресс-тестом для экономики" ЕС.

Говоря о ситуации в Украине, глава Еврокомиссии высказала мнение, что украинцы защищают европейские ценности. Фон дер Ляйен утверждала, что Евросоюз посредством санкций сделает все, чтобы лишить Россию источников доходов и "повысить цену" для нее за события в Украине.

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