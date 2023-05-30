Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым насилие в Косово, а также призвал стороны к диалогу.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым насилие в Косово, а также призвал стороны к диалогу.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте.

"ЕС призывает косовские власти и протестующих немедленно и безоговорочно деэскалировать ситуацию. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение посредством диалога", - отметил Боррель.

Также он подчеркнул, что насильственные действия против СМИ, гражданских лиц, полиции и представителей KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово - ред.) абсолютно неприемлемы.