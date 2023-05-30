О нас

Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым насилие в Косово, а также призвал стороны к диалогу.
Другие страны
30 мая 2023 г. 06:52
Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым насилие в Косово, а также призвал стороны к диалогу.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте.

"ЕС призывает косовские власти и протестующих немедленно и безоговорочно деэскалировать ситуацию. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение посредством диалога", - отметил Боррель.

Также он подчеркнул, что насильственные действия против СМИ, гражданских лиц, полиции и представителей KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово - ред.) абсолютно неприемлемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kosovodakı zorakılığı pisləyib, tərəfləri dialoqa çağırıb

Другие новости из категории

Байден обсудил с Эрдоганом вопрос об F-16 и вступление Швеции в НАТО
Байден обсудил с Эрдоганом вопрос об F-16 и вступление Швеции в НАТО
30 мая 2023 г. 06:04
Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ
Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ
30 мая 2023 г. 04:14
Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен
Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен
30 мая 2023 г. 03:51
КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран
КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран
30 мая 2023 г. 03:12
Байден: Вопрос о возможности поставок в Украину ракет ATACMS еще рассматривается
Байден: Вопрос о возможности поставок в Украину ракет ATACMS еще рассматривается
30 мая 2023 г. 02:12
Названо число пострадавших в столкновениях на севере Косово
Названо число пострадавших в столкновениях на севере Косово
30 мая 2023 г. 00:25
В столкновениях на севере Косова 25 военных миссии НАТО получили ранения
В столкновениях на севере Косова 25 военных миссии НАТО получили ранения
29 мая 2023 г. 23:32
Президент Нигерии отменит топливные субсидии для населения
Президент Нигерии отменит топливные субсидии для населения
29 мая 2023 г. 21:44
Армия и спецназ Судана подпишут соглашение о продлении перемирия еще на пять дней
Армия и спецназ Судана подпишут соглашение о продлении перемирия еще на пять дней
29 мая 2023 г. 20:50
В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства
В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства
29 мая 2023 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi