    Глава CENTCOM: В ходе операции США поразили в Иране свыше 5,5 тыс. целей

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 16:45
    США в ходе операции против Ирана поразили более 5,5 тыс. целей.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

    "На сегодняшний день мы поразили более 5,5 тыс. целей внутри Ирана, включая более 60 кораблей", - сказал он.

    По его словам, США уничтожили четыре ракетных катера класса "Сулеймани".

