    Bred Kuper: ABŞ İrana qarşı əməliyyatda 5 500-dən çox hədəfi vurub

    • 11 mart, 2026
    • 17:01
    Bred Kuper: ABŞ İrana qarşı əməliyyatda 5 500-dən çox hədəfi vurub

    ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 5,5 mindən çox hədəfi vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri Bred Kuper bildirib.

    "Bu günə qədər biz İran daxilində 5,5 mindən çox hədəfi, o cümlədən 60-dan çox gəmini vurmuşuq", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ "Soleimani" sinfinə məxsus dörd raket gəmisini məhv edib.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Глава CENTCOM: В ходе операции США поразили в Иране свыше 5,5 тыс. целей
    Brad Cooper: US hit more than 5,500 targets in operation against Iran

