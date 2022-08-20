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Глава британского МИД выступила против участия России в G20

Глава британского МИД выступила против участия России в G20 Россия не имеет морального права заседать в G20.
Другие страны
20 августа 2022 г. 04:13
Глава британского МИД выступила против участия России в G20

Россия не имеет морального права заседать в G20.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Трасс считает, что президент РФ Владимир Путин не должен участвовать на саммите в Индонезии из-за войны против Украины.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии на участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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