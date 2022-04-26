Германский концерн Rheinmetall намерен поставить Киеву 20 танков Leopard 2

Германский оборонный концерн Rheinmetall в дополнение к планируемой поставке 88 танков Leopard 1A5 намерен продать Украине 20 более современных танков Leopard 2, которые находятся на вооружении Бундесвера.

Германский оборонный концерн Rheinmetall в дополнение к планируемой поставке 88 танков Leopard 1A5 намерен продать Украине 20 более современных танков Leopard 2, которые находятся на вооружении Бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt.

Согласно данным, в ближайшее время Rheinmetall хочет направить соответствующую заявку в Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Речь идет о 110 танках Leopard 1 и Leopard 2. В концерне, как пишет издание, отказались комментировать публикацию.

В понедельник газета Die Welt сообщила, что в конце прошлой недели Rheinmetall направил в министерство запрос на разрешение продать Украине 88 танков Leopard 1A5. Эта заявка была переадресована в Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ и ряд министров.

Ранее Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 100 БМП Marder, а компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) отправила заявку на экспорт 100 самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Стоимость танков Leopard 1A5 составляет около 115 млн евро. Вместе с БМП Marder на сумму 150 млн евро и самоходными артиллерийскими установками на сумму 1,8 млрд евро общая стоимость сделки может составить около 2 млрд евро.