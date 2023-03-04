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Германия заморозила €5,25 млрд попавших под санкции российских бизнесменов

Германия заморозила €5,25 млрд попавших под санкции российских бизнесменов Германия постепенно продвигает санкции против российских бизнесменов и институтов.
Другие страны
4 марта 2023 г. 20:10
Германия заморозила €5,25 млрд попавших под санкции российских бизнесменов

Германия постепенно продвигает санкции против российских бизнесменов и институтов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным министерства финансов Германии, после начала боевых действий в Украине Германия заморозила около €5,25 млрд в активах, принадлежащих предпринимателям, находящимся под санкциями.

Ранее сообщалось, что прокуратура США выясняет законность продаж аукционными домами картин бизнесменам из России и с Украины.

Речь идет о произведениях искусства, проданных миллиардерам из РФ Роману Абрамовичу, Виктору Вексельбергу, Андрею Мельниченко, а также украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Ведомство потребовало у аукционных домов предоставить данные о сделках с олигархами.

Также отмечалось, что агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen зафиксировало подозрительные транзакции российских предпринимателей, проводившиеся в январе и феврале прошлого года, незадолго до начала вторжения России в Украину.

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