Германия заморозила €5,25 млрд попавших под санкции российских бизнесменов

Германия постепенно продвигает санкции против российских бизнесменов и институтов.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным министерства финансов Германии, после начала боевых действий в Украине Германия заморозила около €5,25 млрд в активах, принадлежащих предпринимателям, находящимся под санкциями.
Ранее сообщалось, что прокуратура США выясняет законность продаж аукционными домами картин бизнесменам из России и с Украины.
Речь идет о произведениях искусства, проданных миллиардерам из РФ Роману Абрамовичу, Виктору Вексельбергу, Андрею Мельниченко, а также украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
Ведомство потребовало у аукционных домов предоставить данные о сделках с олигархами.
Также отмечалось, что агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen зафиксировало подозрительные транзакции российских предпринимателей, проводившиеся в январе и феврале прошлого года, незадолго до начала вторжения России в Украину.