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Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана

Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 23:20
Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана

Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана.

Как передает Report, об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.

"Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой", - сказал политик. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе.

Он добавил, что атака Ирана является небывалой по своей массовости. По его словам, израильские военные "с помощью друзей и союзников" смог ее отразить.

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