Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана.
Как передает Report, об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.
"Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой", - сказал политик. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе.
Он добавил, что атака Ирана является небывалой по своей массовости. По его словам, израильские военные "с помощью друзей и союзников" смог ее отразить.