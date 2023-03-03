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Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2

Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2 Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать танки Leopard 2 концерну Rheinmetall, который их изготовил, чтобы заменить технику, которая ранее была передана Украине. Главы Минэкономики и Минобороны Роберт Хабек и Борис Писториус направили соответств
Другие страны
3 марта 2023 г. 12:08
Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2

Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать танки Leopard 2 концерну Rheinmetall, который их изготовил, чтобы заменить технику, которая ранее была передана Украине. Главы Минэкономики и Минобороны Роберт Хабек и Борис Писториус направили соответствующее письмо Rheinmetall.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу швейцарская газета Blick.

Речь идет о 96 списанных танках швейцарской армии. Германские политики обратились к начальнику федерального департамента (министру) обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу. При этом они заверили министра, что эти танки не будут переданы Киеву: они нужны, чтобы восполнить "пробелы" в странах НАТО и ЕС.

В оборонном ведомстве Швейцарии отметили, что, "с точки зрения армии, в принципе можно было бы обойтись ограниченным количеством боевых танков", при этом сама страна нуждается в 34 списанных танках. В настоящее время на вооружении находятся 134 модернизированных Leopard 2. Передача техники Германии потребует разрешения швейцарского парламента. По мнению газеты, вокруг передачи танков могут разгореться "политические дебаты".

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