Германия поддержала действия США в Сирии

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Берлин приветствует действия американских, британских и французских союзников в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы приветствуем, что наши американские, британские и французские союзники, как постоянные члены Советы Безопасности ООН, взяли на себя ответственность в подобной форме. Военный удар был необходимым и соразмерным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применения химического оружия и предупредить сирийский режим от совершения дальнейших нарушений", — говорится в заявлении канцлера.

При этом по словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Германия не собирается участвовать в военной операции в Сирии.