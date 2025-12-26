Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Германия передала Украине девятый комплекс IRIS-T

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 15:22
    Германия передала Украине девятый комплекс IRIS-T

    Германия передала Украине уже девятый ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

    Согласно информации, высокотехнологичные ракеты IRIS-T могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и во время преследования и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, отличать настоящие цели от ложных.

    Сейчас используются два типа комплексов IRIS-T: SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км, и SLМ - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

    IRIS-T – современный ракетный комплекс противовоздушной обороны. Его производит немецкая компания Diehl Defense. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

