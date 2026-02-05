Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Рафиев: Азербайджан опирается на принципы политики неприсоединения

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:28
    В условиях нарастающей глобальной нестабильности внешняя политика Азербайджана вновь доказала свою эффективность и продолжает последовательно опираться на принципы политики неприсоединения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на мероприятии "Молодежная неделя Движения неприсоединения" в Баку.

    "Мы живем в крайне неспокойные времена. Глобальная система претерпевает серьезные изменения, а доверие к многосторонним институтам находится под реальной угрозой. В этих условиях международное сотрудничество приобретает особую значимость", - отметил он.

    По словам замминистра, нынешняя ситуация наглядно демонстрирует важность проведения независимой внешней политики и укрепления государства как в экономической, так и в оборонной сферах.

    "Быть сильной и независимой страной сегодня - это не выбор, а необходимость", - подчеркнул Рафиев.

    Он добавил, что в современных реалиях политика неприсоединения выходит за рамки отказа от участия в военных блоках: "Сегодня концепция неприсоединения означает прежде всего независимость - в принятии решений, в национальных приоритетах и в стратегическом курсе государства".

