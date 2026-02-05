İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Nazir müavini: Azərbaycan qoşulmama siyasətinin prinsiplərinə əsaslanır

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 10:33
    Nazir müavini: Azərbaycan qoşulmama siyasətinin prinsiplərinə əsaslanır

    Artan qlobal qeyri-sabitlik şəraitində Azərbaycanın xarici siyasəti bir daha öz effektivliyini sübut edib və qoşulmama siyasətinin prinsiplərinə ardıcıl surətdə əsaslanmağa davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakıda "Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Həftəsi" tədbirində çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz son dərəcə narahat dövrdə yaşayırıq. Qlobal sistem ciddi dəyişikliklərə məruz qalır və çoxtərəfli institutlara inam real təhlükə altındadır. Bu şəraitdə beynəlxalq əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - o qeyd edib.

    Nazir müavininin sözlərinə görə, mövcud vəziyyət müstəqil xarici siyasətin yürüdülməsinin və dövlətin həm iqtisadi, həm də müdafiə sahələrində möhkəmləndirilməsinin vacibliyini bariz şəkildə nümayiş etdirir.

    "Bu gün güclü və müstəqil ölkə olmaq seçim deyil, zərurətdir", - Y.Rəfiyev vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, müasir reallıqlarda qoşulmama siyasəti hərbi bloklarda iştirakdan imtina çərçivəsindən kənara çıxır: "Bu gün qoşulmama konsepsiyası hər şeydən əvvəl qərarların qəbulunda, milli prioritetlərdə və dövlətin strateji kursunda müstəqillik deməkdir".

    Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Həftəsi Yalçın Rəfiyev
    Рафиев: Азербайджан опирается на принципы политики неприсоединения

    Son xəbərlər

    11:17

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı İğdırda saxlanılıb

    Hadisə
    11:16

    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb

    Sosial müdafiə
    11:14

    Adil Kərimli: Mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli sistemli fəaliyyət həyata keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:14

    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    Region
    11:11

    Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədir

    Xarici siyasət
    11:06

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır

    Daxili siyasət
    11:05

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    11:04

    Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti