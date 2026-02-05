Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ялчын Рафиев: Посредством диалога и дипломатии можно решать даже самые сложные вопросы

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:31
    Ялчын Рафиев: Посредством диалога и дипломатии можно решать даже самые сложные вопросы

    Азербайджан неизменно выступает активным сторонником диалога, многостороннего сотрудничества и урегулирования международных вопросов дипломатическими и политическими средствами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

    По его словам, даже самые сложные вопросы могут быть решены посредством диалога и дипломатии. Рафиев отметил, что нынешняя роль Азербайджана как страны, наводящей мосты и выступающей посредником, наглядно проявилась, в том числе, в ходе проведения в Баку Конференции сторон COP29 в 2024 году.

    Он напомнил, что многие скептически оценивали возможность принятия в Баку конкретных и амбициозных решений по климатическому финансированию, учитывая глубокие разногласия между развитыми и развивающимися странами.

    "Тем не менее, озвученная по итогам 29-й Конференции сторон цифра в 300 млрд долларов США стала первым количественно выраженным результатом переговоров в рамках ООН по частному климатическому финансированию", - подчеркнул замминистра.

    Молодежная неделя Движения неприсоединения Ялчын Рафиев COP29 климатическое финансирование
    Yalçın Rəfiyev: Dialoq və diplomatiya vasitəsilə hətta ən mürəkkəb məsələləri həll etmək mümkündür
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей