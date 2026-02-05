Ялчын Рафиев: Посредством диалога и дипломатии можно решать даже самые сложные вопросы

Азербайджан неизменно выступает активным сторонником диалога, многостороннего сотрудничества и урегулирования международных вопросов дипломатическими и политическими средствами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

По его словам, даже самые сложные вопросы могут быть решены посредством диалога и дипломатии. Рафиев отметил, что нынешняя роль Азербайджана как страны, наводящей мосты и выступающей посредником, наглядно проявилась, в том числе, в ходе проведения в Баку Конференции сторон COP29 в 2024 году.

Он напомнил, что многие скептически оценивали возможность принятия в Баку конкретных и амбициозных решений по климатическому финансированию, учитывая глубокие разногласия между развитыми и развивающимися странами.

"Тем не менее, озвученная по итогам 29-й Конференции сторон цифра в 300 млрд долларов США стала первым количественно выраженным результатом переговоров в рамках ООН по частному климатическому финансированию", - подчеркнул замминистра.