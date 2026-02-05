İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Yalçın Rəfiyev: Dialoq və diplomatiya vasitəsilə hətta ən mürəkkəb məsələləri həll etmək mümkündür

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 10:37
    Azərbaycan daim dialoqun, çoxtərəfli əməkdaşlığın, beynəlxalq məsələlərin diplomatik və siyasi yollarla nizamlanmasının fəal tərəfdarı kimi çıxış edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakıda "Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Həftəsi"ndə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, hətta ən mürəkkəb məsələlər dialoq və diplomatiya vasitəsilə həll edilə bilər.

    Y.Rəfiyev qeyd edib ki, Azərbaycanın körpülər quran və vasitəçi kimi çıxış edən ölkə olaraq hazırkı rolu, o cümlədən 2025-ci ildə Bakıda COP29-un keçirilməsi zamanı aydın şəkildə özünü göstərib.

    O xatırladıb ki, bir çoxları inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı dərin fikir ayrılıqlarını nəzərə alaraq, Bakıda iqlim maliyyələşdirilməsi üzrə konkret və ambisiyalı qərarların qəbul edilməsi imkanına şübhə ilə yanaşırdı: "Buna baxmayaraq, COP29-un yekunları üzrə səsləndirilən 300 milyard ABŞ dolları kəmiyyətlə ifadə olunmuş ilk nəticədir".

    Ялчын Рафиев: Посредством диалога и дипломатии можно решать даже самые сложные вопросы

