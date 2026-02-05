Шри-Ланка выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

Посол-нерезидент Азербайджана в Шри-Ланке Эльчин Гусейнли посетил город Коломбо для участия в праздничных мероприятиях по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Посол присутствовал на военном параде и официальном приеме, а также встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хератом, заместителем министра иностранных дел Аруном Хемачандрой, секретарем Министерства иностранных дел Аруни Ранаражей и другими официальными лицами.

В ходе встреч стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Шри-Ланкой, охватывающего политическую, торгово-экономическую, энергетическую, туристическую, образовательную и др. сферы.

Была подчеркнута важность активизации сотрудничества и обмена в многосторонних форматах, особенно в период председательства Азербайджана в СВМДА, а также в контексте проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

Собеседники выразили глубокую благодарность руководству и народу Азербайджана за предоставленную гражданам Шри-Ланки возможность участвовать в государственных образовательных грантовых программах в Азербайджане, а также за гуманитарную помощь, оказанную во время недавнего стихийного бедствия в стране.