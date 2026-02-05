Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Шри-Ланка выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:26
    Посол-нерезидент Азербайджана в Шри-Ланке Эльчин Гусейнли посетил город Коломбо для участия в праздничных мероприятиях по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

    Об этом Report сообщили в посольстве.

    Посол присутствовал на военном параде и официальном приеме, а также встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хератом, заместителем министра иностранных дел Аруном Хемачандрой, секретарем Министерства иностранных дел Аруни Ранаражей и другими официальными лицами.

    В ходе встреч стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Шри-Ланкой, охватывающего политическую, торгово-экономическую, энергетическую, туристическую, образовательную и др. сферы.

    Была подчеркнута важность активизации сотрудничества и обмена в многосторонних форматах, особенно в период председательства Азербайджана в СВМДА, а также в контексте проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Собеседники выразили глубокую благодарность руководству и народу Азербайджана за предоставленную гражданам Шри-Ланки возможность участвовать в государственных образовательных грантовых программах в Азербайджане, а также за гуманитарную помощь, оказанную во время недавнего стихийного бедствия в стране.

    Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edib
    Sri Lanka thanks Azerbaijan for humanitarian assistance
