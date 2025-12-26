Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini verib
- 26 dekabr, 2025
- 15:45
Almaniya Ukraynaya sayca doqquzuncu IRIS-T hava hücumundan müdafiə raket kompleksini verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, yüksək texnologiyalı IRIS-T raketləri sürətlə manevr edə bilir, hədəfləri həm qarşıdan, həm də təqib zamanı vura bilir və yüksək həssaslığı olan infraqırmızı başlıqlara malikdir. Onlar müasir təyyarələri vura, onların müdafiə komplekslərini aşa və həqiqi hədəfləri saxta olanlardan ayıra bilir.
Hazırda iki tip IRIS-T kompleksi istifadə olunur: SLS - kiçik əhatə dairəsi, 12 km-ə qədər məsafə, 8 km-ə qədər hündürlük və SLM - orta əhatə dairəsi, 40 km-ə qədər məsafə, 20 km-ə qədər hündürlük.
IRIS-T – müasir hava hücumundan müdafiə raket kompleksidir. Onu alman şirkəti "Diehl Defense" istehsal edir. Kompleks təyyarələri, helikopterləri, pilotsuz uçuş aparatlarını və qanadlı raketləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub.