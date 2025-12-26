İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini verib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:45
    Almaniya Ukraynaya növbəti dəfə hava hücumundan müdafiə kompleksini verib

    Almaniya Ukraynaya sayca doqquzuncu IRIS-T hava hücumundan müdafiə raket kompleksini verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, yüksək texnologiyalı IRIS-T raketləri sürətlə manevr edə bilir, hədəfləri həm qarşıdan, həm də təqib zamanı vura bilir və yüksək həssaslığı olan infraqırmızı başlıqlara malikdir. Onlar müasir təyyarələri vura, onların müdafiə komplekslərini aşa və həqiqi hədəfləri saxta olanlardan ayıra bilir.

    Hazırda iki tip IRIS-T kompleksi istifadə olunur: SLS - kiçik əhatə dairəsi, 12 km-ə qədər məsafə, 8 km-ə qədər hündürlük və SLM - orta əhatə dairəsi, 40 km-ə qədər məsafə, 20 km-ə qədər hündürlük.

    IRIS-T – müasir hava hücumundan müdafiə raket kompleksidir. Onu alman şirkəti "Diehl Defense" istehsal edir. Kompleks təyyarələri, helikopterləri, pilotsuz uçuş aparatlarını və qanadlı raketləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub.

    Almaniya Ukrayna raket kompleksi
    Германия передала Украине девятый комплекс IRIS-T

    Son xəbərlər

    16:38

    XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında anklav, eksklav məsələləri də öz həllini tapacaq

    Daxili siyasət
    16:38

    Nazir: Azərbaycan neftinin ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildi

    Xarici siyasət
    16:37

    Suriyada məsciddə partlayış zamanı ölənlərin sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    16:36

    Moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    16:32

    Bakı metrosunda bayram günlərində iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    16:29

    XİN: Sülh sazişi üçün Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və TRIPP üzrə öhdəliklərin icrası mütləqdir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    16:27
    Rəy

    Paşinyanın təşəkkürü – yaxşılığı anlamayanlara dərs - ŞƏRH

    Analitika
    16:26
    Foto

    Baş Prokurorluqda kollegiya iclası keçirilib

    Hadisə
    16:25

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi təxirə salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti