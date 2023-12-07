Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год

Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год из-за разногласий в Кабинете министров.

Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год из-за разногласий в Кабинете министров.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

Секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Катя Маст заявила, что Кабмин не сумел в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год. По ее словам, канцлер страны Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер "не смогли завершить свои интенсивные дискуссии".

Издание отмечает, что с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета, согласно правилам, вводится временное управление бюджетом. В этот период министерства имеют право тратить средства только в случае крайней необходимости. Им также не разрешается выделять деньги на новые проекты.

Разногласия в Кабинете министров Германии возникли на фоне бюджетного скандала. В ноябре Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года.-