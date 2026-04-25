Германия направит тральщик в Средиземное море для миссии у Ормузского пролива

    Германия направит свой военно-морской тральщик в Средиземное море для подготовки к возможному развертыванию в районе Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Rheinische Post.

    По словам Писториуса, любое развертывание немецких сил за рубежом возможно только при наличии мандата Бундестага. В связи с этим, чтобы сократить время реагирования, принято решение заранее направить часть военно-морских подразделений в Средиземное море.

    "Мы направим тральщик в Средиземное море и выделим ему командно-снабженческое судно. Чтобы обеспечить поддержку в районе Ормузского пролива, мы временно перераспределим часть обязательств в других регионах в координации с партнерами", - заявил министр.

    По его словам, это позволит ускорить возможное развертывание в случае получения соответствующего политического решения.

    Министр отметил, что аналогичный подход применялся ранее при подготовке военно-морской миссии ЕС "Аспидес" в Красном море, когда корабли были переброшены заранее до официального одобрения.

