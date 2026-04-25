İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Almaniya Hörmüz boğazındakı missiya üçün Aralıq dənizinə mina əleyhinə gəmi göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 11:15
    Almaniya Hörmüz boğazındakı missiya üçün Aralıq dənizinə mina əleyhinə gəmi göndərəcək

    Almaniya hərbi mina əleyhinə gəmisini Hörmüz boğazında yerləşdirmək üçün Aralıq dənizinə göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius Almaniyanın "Rheinische Post" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    Pistoriusun sözlərinə görə, Almaniya qüvvələrinin xaricdə istənilən yerləşdirilməsi yalnız Bundestaqın mandatı olduğu halda mümkündür. Bununla əlaqədar, hadisələrə reaksiya müddətini qısaltmaq üçün hərbi dəniz bölmələrinin bir hissəsini əvvəlcədən Aralıq dənizinə göndərmək qərarı verilib.

    "Biz Aralıq dənizinə mina əleyhinə gəmi göndərəcəyik və ona komandanlıq-təchizat gəmisi ayıracağıq. Hörmüz boğazı bölgəsində dəstəyi təmin etmək üçün tərəfdaşlarla koordinasiyalı şəkildə digər regionlardakı öhdəliklərin bir hissəsini müvəqqəti olaraq yenidən bölüşdürəcəyik", - nazir deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu, müvafiq siyasi qərar qəbul edildiyi təqdirdə mümkün yerləşdirilməni sürətləndirməyə imkan verəcək.

    Nazir qeyd edib ki, daha əvvəl Qırmızı dənizdə Avropa İttifaqının "Aspides" hərbi dəniz missiyasının hazırlığı zamanı da analoji yanaşma tətbiq edilib, o zaman gəmilər rəsmi təsdiqdən əvvəl yerləşdirilmişdi.

    Hörmüz boğazı Yaxın Şərqdə eskalasiya Almaniya
    Германия направит тральщик в Средиземное море для миссии у Ормузского пролива

