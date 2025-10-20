Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Германия намерена заказать у США 15 истребителей F-35

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 10:28
    Германия намерена заказать дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства.

    Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ Минобороны страны, котогрый представлен в бюджетный комитет Бундестага.

    Согласно документы, бюджет на закупку этих истребителей у американской компании Lockheed Martin оценивается в 2,5 млрд евро.

    ВС Бундесвера располагает 35 самолетами этой модели, но для расширения флота в соответствии с требованиями НАТО потребуется дополнительная закупка истребителей. С этой целью Минобороны также заказал 20 истребителей Eurofighter.

