Германия намерена заказать у США 15 истребителей F-35
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 10:28
Германия намерена заказать дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства.
Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ Минобороны страны, котогрый представлен в бюджетный комитет Бундестага.
Согласно документы, бюджет на закупку этих истребителей у американской компании Lockheed Martin оценивается в 2,5 млрд евро.
ВС Бундесвера располагает 35 самолетами этой модели, но для расширения флота в соответствии с требованиями НАТО потребуется дополнительная закупка истребителей. С этой целью Минобороны также заказал 20 истребителей Eurofighter.
