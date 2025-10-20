Almaniya ABŞ-dən 15 ədəd "F-35" qırıcısı sifariş etmək niyyətindədir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Almaniya ABŞ istehsalı olan 15 ədəd əlavə "F-35" qırıcısı sifariş etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Der Spiegel" nəşri ölkənin Müdafiə Nazirliyinin Bundestaqın büdcə komitəsinə təqdim etdiyi sənədə istinadən məlumat yayıb.

    Sənədlərə əsasən, bu qırıcıların ABŞ-nin "Lockheed Martin" şirkətindən alınması üçün 2,5 milyard avro büdcə qiymətləndirilir.

    Bundan əlavə, Müdafiə Nazirliyi 20 ədəd "Eurofighter" qırıcısı sifariş edib.

