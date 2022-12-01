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Германия намерена приобрести F-35, способные переносить ядерное оружие

Германия намерена приобрести F-35, способные переносить ядерное оружие Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказы на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 03:21
Германия намерена приобрести F-35, способные переносить ядерное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в этом году закрыть заказы на американские истребители F-35, способные переносить ядерное оружие.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Bild.

Издание сообщает, что такое заявление О. Шольц сделал на конференции по безопасности в Берлине. По его словам, реактивные самолеты США необходимы для того, чтобы Германия продолжала вносить "вклад в ядерное участие" в НАТО.

"Совместное использование ядерного оружия касается концепции сдерживания НАТО. Хотя у Германии нет ядерных бомб, немецкие реактивные самолеты могут транспортировать американские боеголовки в случае войны. Пока эту задачу выполняют старые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их придется заменить", - пишет издание.

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