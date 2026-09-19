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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Германия и Оман обсудили ситуацию в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 15:40
    Германия и Оман обсудили ситуацию в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом Вадефуль сообщил в соцсети X.

    "Мой коллега Бадр аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, и я обсудили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в Ормузском проливе и у пролива Баб-эль-Мандеб. Обеспечение свободного и безопасного судоходства имеет важное значение для мировой торговли и региональной стабильности", - написал он.

    Он также отметил активную роль Омана в урегулировании сложившейся ситуации.

    Йоханн Вадефуль Бадр Аль-Бусаиди Эскалация на Ближнем Востоке Федеративная Республика Германия (ФРГ) Оман
    Almaniya və Oman Hörmüz və Bab-əl-Məndəb boğazlarındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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