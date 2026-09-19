Германия и Оман обсудили ситуацию в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом Вадефуль сообщил в соцсети X.

"Мой коллега Бадр аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, и я обсудили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в Ормузском проливе и у пролива Баб-эль-Мандеб. Обеспечение свободного и безопасного судоходства имеет важное значение для мировой торговли и региональной стабильности", - написал он.

Он также отметил активную роль Омана в урегулировании сложившейся ситуации.