Германия и Оман обсудили ситуацию в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 15:40
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом Вадефуль сообщил в соцсети X.
"Мой коллега Бадр аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, и я обсудили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в Ормузском проливе и у пролива Баб-эль-Мандеб. Обеспечение свободного и безопасного судоходства имеет важное значение для мировой торговли и региональной стабильности", - написал он.
Он также отметил активную роль Омана в урегулировании сложившейся ситуации.
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